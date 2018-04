Velgen van auto gestolen op Doelweg in Goedereede

De eigenaar van deze auto stond dinsdag 3 april 2018 wel heel raar te kijken toen zij haar auto zonder velgen aantrof op de Doelweg te Goedereede. De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van maandag 2 april op dinsdag 3 april 2018 mogelijk iets hebben waargenomen. Heeft u tips bel dan met 0900-8844 of via M 0800-7000. Tweeten

