Verbinding centraal bij toekomstig gemeentehuis

Een uitnodigende publiekshal, een zichtbare raadzaal en prettige werk- en ontmoetingsplekken rond een binnentuin. Dat is het toekomstbeeld voor het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee. Het thema ‘verbinden’ komt centraal te staan in het toekomstige ontwerp.

Dat staat te lezen in een raadsinformatiebrief over de voortgang van de gebiedsontwikkeling gemeentehuis. De brief is vandaag samen met het stedenbouwkundig plan naar de gemeenteraad gestuurd.

Inloopavond

Op maandag 2 juni 2025 is er van 19:00 tot 20:30 uur een inloopavond in de hal van het gemeentehuis aan de Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Hier kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden een toelichting krijgen op het stedenbouwkundig plan en de huidige stand van zaken.

De gemeenteraad stelde begin januari 2024 geld beschikbaar om twee varianten te onderzoeken: verbouwen en uitbreiden of volledig nieuw bouwen van het gemeentehuis op de bestaande locatie aan de Koningin Julianaweg. Bij verbouw blijft het oude deel van het gebouw behouden en komt er nieuwbouw bij. Belangrijk voor de raad is dat beide opties passen binnen het huidige financiële kader. Dit betekent dat de kosten voor huisvesting niet hoger mogen zijn dan nu én in de toekomst. Bij behandeling in de raad in het najaar komt meer duidelijkheid over de kosten.

Huidige situatie vraagt om verandering

Het huidige gemeentehuis aan de Koningin Julianaweg bestaat uit een oud deel en na de fusie op 1 januari 2013 een tijdelijk noodgebouw. Onderhouds- en energiekosten zijn hoog. Grote investeringen zijn nodig om te voldoen aan eisen rond duurzaamheid en Arbo-technische zaken. Daarnaast vergadert de gemeenteraad in een apart gebouw, bestuurscentrum het Rondeel aan de Dwarsweg. De wens is om dat weer bij elkaar te voegen.

Ook wordt gekeken naar de huisvesting van het Streekarchief, dat nu ook nog in het Rondeel zit. Parallel hieraan vindt onderzoek plaats naar deelname van het Streekarchief Goeree-Overflakkee in het samenwerkingsverband Streekarchief Voorne-Putten. Dat is samen met Nissewaard en Voorne aan Zee.

Wat is nodig en realistisch?

"De afgelopen periode is zorgvuldig gekeken naar wat nodig én realistisch is. We zien een functioneel gebouw voor ons. Een gebouw met ruimtes waar bijvoorbeeld ook 's avonds lokale maatschappelijke organisaties kunnen vergaderen. En waar overdag ook balies te vinden zijn van maatschappelijke organisaties", legt wethouder Petra 't Hoen uit.

"Daarnaast is voor ons ook echt een vereiste dat het gebouw toekomstbestendig en flexibel is en kan meegroeien of krimpen met de organisatie. We willen een gebouw waar we heel lang mee vooruit kunnen." Er zijn vele onderzoeken en analyses gedaan, op stedenbouwkundig vlak maar bijvoorbeeld ook op het gebied van verkeer en parkeren. De ruimtebehoefte qua werkplekken en parkeerplaatsen nu en in de toekomst is bijvoorbeeld zorgvuldig en feitelijk onderzocht.

Ook is meegenomen wat omwonenden en inwoners meegaven in gesprekken en bij de eerdere inloopmogelijkheden. Daarmee is een groot deel van het Programma van Eisen klaar.

De belangrijkste uitkomsten tot nu toe:

• Zowel verbouwen/uitbreiden als nieuw bouwen is stedenbouwkundig mogelijk.

• De voorgevel van het gebouw komt naar voren, dichter bij de weg.

• De bouwhoogte is maximaal vier lagen: twee aan de kant van de woningen, drie aan de Koningin Julianaweg en vier aan de kant van de scholen.

• Woningbouw is op deze locatie niet haalbaar.

• Het shared space-gebied van de Koningin Julianaweg blijft bestaan en wordt groener ingericht. De bushalte wordt verplaatst, daarachter komt ruimte voor fietsen en scooters.

• Er is minder ruimte voor werkplekken nodig, maar wel meer ruimte voor de publieke en raadsfuncties. Na deze ontwikkeling kan bestuurscentrum Het Rondeel verkocht of geheel verhuurd worden.

• Er is behoefte aan meer parkeerplaatsen voor medewerkers (201 in plaats van 174). Een autoparkeerdek is financieel niet haalbaar.

• De Koningin Julianaweg blijft de toegangsweg tot het gemeentehuis.

Waarom woningbouw geen optie is

Zowel de gemeente als woningcorporatie Oost West Wonen vinden het jammer dat het niet lukt om woningen toe te voegen op de locatie. Er is ruimte nodig voor parkeerplaatsen, en eigenlijk blijven dan twee plekken over voor woningen: op het gemeentehuis of aan de kant van de Frans Halslaan. Er kunnen maar heel weinig woningen gerealiseerd worden op het gemeentehuis. Met woningen heeft het gebouw ook niet meer de gewenste flexibiliteit, wat wel noodzakelijk is in verband met krimp of groei van de organisatie in de toekomst. Datzelfde is te concluderen voor woningen aan de kant van de Frans Halslaan. Deze woningen zijn stedenbouwkundig niet goed in te passen.

Besluit in najaar verwacht

Momenteel bevindt het project zich in de definitiefase. De gemeenteraad spreekt naar verwachting in het najaar over de verschillende varianten en besluit hoe het proces wordt vervolgd. Bij een positief besluit kan de ontwerpfase starten.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel