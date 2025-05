Verbouwde watertoren te bezoeken tijdens KunstKijk

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft de Watertoren in Dirksland 28 mei 2025 officieel geopend voor publiek. De binnenkant van het 85 jaar oude Rijksmonument is de laatste maanden opgeknapt door vrijwilligers van Stichting Watertoren Dirksland. Er is een ontmoetingsruimte gecreëerd met een keuken en een bar.

Door Linda van der Klooster

“Na jaren van verschillende bestemmingen gehad te hebben en een periode van leegstand heeft het opnieuw betekenis gekregen”, zei de burgemeester in haar toespraak. “Een nieuwe start en een publieke functie. Een plek voor ontmoeting, verbinding en voor creativiteit. En daarmee een plek die opnieuw een grote rol gaat spelen in de gemeenschap.”

1 euro

Voorzitter Jan Leenders van de Dorpsraad verkocht de buitenverlichting van de Watertoren voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de Stichting Watertoren Dirksland. “Het is een prachtig gebouw”, zei de voorzitter, die zich al jaren heeft ingezet om de watertoren weer een rol op het eiland te laten spelen. “De buitenkant is opgeknapt met geld van de gemeente en de provincie. Dus ik hoop dat het een veel brede functie kan krijgen dan het nu heeft. Ik heb al voorgesteld of het gaat lukken om als Dorpsraad hier te gaan vergaderen.”

Penningmeester Aad van der Hoek van Stichting Watertoren Dirksland heeft met enkele andere vrijwilligers maandenlang hard geklust om de benedenverdieping van de watertoren klaar te maken voor de nieuwe publieke functie. “De doelstelling van de Stichting is om de watertoren open te houden voor het publiek, voor het publiek van het eiland. Nu hebben we dat zodanig ingericht met een keuken en een bar, zodat iedereen een feestje kan geven in de watertoren. Het is te huur voor iedereen die er een activiteit wil organiseren. Ik ben er wel trots op, dat we dit met klein clubje voor elkaar hebben gekregen.”

In het weekend van 29 mei tot en met 1 juni 2025 is de watertoren een van de expositieruimtes voor KunstKijk.

