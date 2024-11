Verdacht gedrag van man bij basisschool Dirksland

De politie is donderdagmiddag 28 november 2024 langsgekomen bij basisschool De Inktvis in Dirksland, nadat er meldingen waren binnengekomen dat er een verdachte man was gesignaleerd. Op social media en in buurtapps was al enkele dagen te lezen dat de man zich daar ophield en meisjes vroeg van het plein te komen voor snoep. De man was ook gezien bij openbare basisschool JC van Gent in Sommelsdijk en op andere plaatsen rondom Dirksland.

Leerkrachten van de basisschool waren er rond het middaguur door enkele ouders op gewezen dat de man zich weer bij de school ophield. Daarop werd zowel door de school als door de ouders 112 gebeld. Op het moment dat de leerkrachten de man wilden aanspreken, kwam de politie aan.

Volgens een getuige heeft de politie de man aangesproken. Onbekend is wat er daarna is gebeurd. De hekken van de school zijn op slot gedaan en werden alleen voor de ouders van de leerlingen geopend.

Bjørn Noordzij van Stichting Kairos, een locatie voor maatschappelijke opvang in Dirksland, meldt desgevraagd dat de man niet bij Kairos woont en ook niet in de opvang voor statushouders, die in dezelfde straat is gevestigd. Wel is de man bekend in het hulpverleningscircuit en wordt er al enige tijd geprobeerd met hem in contact te komen omdat hij waarschijnlijk hulp nodig heeft.



Door Internetredactie Omroep Archipel