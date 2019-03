Verdachte van meerdere diefstallen aangehouden

Begin maart 2019 zagen surveillerende agenten op de Oude Rijksweg in Krabbendijke een voertuig rijden dat ze graag nader wilden onderzoeken. Het was 02:15 uur en op de weg reed, heel langzaam, een bestelauto met een aanhanger. Op die aanhanger stond een trekkertje.

De agenten besloten de bestuurder te vragen wat de bedoeling van dit vreemde tafereeltje was. Helaas... toen de agenten hun dienstauto gedraaid hadden, was de auto een erf opgereden en was de bestuurder nergens meer te bekennen.

De bestelauto inclusief aanhanger en lading stonden nog wel op het terrein, de motorkap was nog warm, dus de bestuurder moest ergens in de buurt zijn. Een hondengeleider werd ter plaatse geroepen om mee te zoeken, maar alle pogingen hadden geen resultaat. Omdat de eigenaar van de achtergelaten bestelauto meerdere antecedenten had op het gebied van diefstal hebben de agenten de hele combinatie in beslag genomen voor onderzoek. De volgende dag is navraag gedaan in de buurt en bleek de trekker afkomstig van een inwoner van Waarde. De man had nog niet eens gemerkt dat zijn trekker verdwenen was, maar deed nu toch wel aangifte van de diefstal.

Gestolen goederen meteen terug naar eigenaar

Gedurende het onderzoek kwamen de agenten steeds dichterbij een oplossing. Door de Officier van Justitie werd toestemming gegeven voor een aanhouding buiten heterdaad en uiteindelijk is vrijdagmiddag een verdachte aangehouden. Dit gebeurde in een bedrijf aan de Mon Plaisir in Etten-Leur. De aangehouden verdachte is een man van 45 jaar oud uit Stad aan 't Haringvliet. Agenten troffen in het bedrijf ook nog lasapparatuur en een compressor aan die bij een inbraak op 21 februari 2019 waren gestolen uit een bedrijf in Den Bommel. Alle goederen zijn, op last van de Officier van Justitie, direct teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De 45-jarige verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is gehoord door rechercheurs. In eerste instantie ontkende hij iets met de diefstallen te maken te hebben, maar later legde de man een bekennende verklaring af. Na zijn verhoor is hij met een dagvaarding op zak in vrijheid gesteld. Hij mag zich te zijner tijd verantwoorden voor de rechter.