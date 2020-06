Verfbrander zet boot in brand

Op de Menheerse Werf in Middelharnis werd donderdagmiddag 11 juni 2020 een vreemde brandlucht geroken. Na onderzoek bleek er rook uit een van de boten te komen die afgemeerd was aan de steiger tegenover de werf. De kajuit was open en de motor draaide op volle toeren.

Het trapje van de boot en het schot brandde. Dit werd met een schuimblusser geblust. Ondertussen werd de brandweer gealarmeerd. Brandweerlieden hebben de brand nageblust en alles veiliggesteld.

De oorzaak van de brand was een verfbrander. De eigenaar van de boot was bezig met de elektrische verfbrander tot op een gegeven moment iemand aan de wal de stroom uitschakelde voor onderhoud. Hij liet de brander achter op de trap en ging op onderzoek uit. Toen de oorzaak van de stroomstoring achterhaald was ging de booteigenaar thuis lunchen. Tijdens de lunch werd echter de stroom op de steiger weer ingeschakeld en werd de brander weer heet. Na een paar minuten heeft het schot vlamgevat en sloeg het vuur door naar de bekabeling waardoor de motor startte.

Bron: Menheerse Werf