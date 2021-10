Verhaal uit de lesauto van Dorine: de hulphond mocht mee!

Dorine van der Willik uit Stellendam is erkend rijinstructrice voor leerlingen met een vorm van autisme of ADHD. Ze deelt een mooi verhaal van een oud-leerlinge waar ze jaren later nog steeds aan terug moet denken, met trots. “De eerste keer geslaagd voor haar rijbewijs! Supertrots was ik op deze vlotte kanjer, en op Turbo!”

“Hoewel het al ruim twee jaar geleden is, heeft een oud-leerlinge veel indruk op mij gemaakt met haar prestaties in de lesauto. Ze heeft een vorm van autisme, maar met behulp van een hele lieve begeleidster én met één van haar hulphonden genaamd Turbo, heeft zij de juiste houvast gevonden om allerlei dingen te kunnen ondernemen, waaronder het behalen van haar rijbewijs.

De rijles

Mijn leerlinge leerde vlot en kon goed met de schakelauto overweg. Ze snapte de situaties gaandeweg de rijlessen steeds beter. Ze was heel erg opmerkzaam; over zowel de verkeerssituaties, als over iets dat we onderweg tegenkwamen en haar aandacht trok (dat kon zomaar een haasje in een veld ver weg zijn).

In de eerste lessen tastte ze af wat ik voor haar kon betekenen en kreeg ze vertrouwen in mij. Haar begeleidster, die haar alleen al door haar aanwezigheid achterin de auto erg op haar gemak kon stellen, reed ook met ons mee. Op een gegeven moment was de tijd rijp om ook haar hulphond mee te nemen. Want ja, als straks het rijbewijs behaald was, ging natuurlijk de hulphond met haar mee op pad. We hebben goed besproken hoe we dit het beste aan konden pakken en zijn toen op pad gegaan. Ook de noodstop hebben we geoefend, de lieverd (Turbo) gaf geen krimp. En af en toe heeft haar begeleidster ons uitgezwaaid om ook zonder haar, maar met hulphond, een rondje te rijden.

Het examen

En dan moet je theorie-examen doen, maar dat is wel een dingetje... Grote zaal, veel mensen bij elkaar, spanning. We namen contact op met het CBR en de examenmanager en gelukkig: de hulphond mocht mee! Het was goed geregeld met een individueel examen en ze slaagde in één keer voor haar theorie met een prachtige score!

Ook bij de rijtest was Turbo erbij! Naast mij op de achterbank gedroeg hij (en ik) zich voorbeeldig. Mijn leerlinge was daardoor zeer op haar gemak en reed een prima test. Weer een horde genomen.

Nu de laatste horde, het praktijkexamen. Na overleg met de examenmanager werd de datum en tijd bepaald. We werden buiten de examenzaal opgevangen door de examinator om in een rustige omgeving het voorgesprekje te voeren. Hij vond het zichtbaar leuk om mee te maken dat er een hulphond bij was. Het was dan ook de eerste keer naar ons weten dat dit gebeurt.

Mijn leerlinge zette een goede rit neer, liet zien wat ze waard is en kreeg een dikke pluim van de examinator. De eerste keer geslaagd voor haar rijbewijs! Supertrots was ik op deze vlotte kanjer, en op Turbo!”

Bron: rijschoolpro.nl