Verkeerscontrole Brouwersdam

Ouddorp - Meerdere politieteams uit Duitsland, Zeeland en Zuid-Holland werkten vrijdag 1 juni 2018 samen bij een verkeerscontrole op de N57 ter hoogte van de afslag Brouwersdam. Tussen 16:30 en 21:00 uur werden alle voorbijgangers gecontroleerd. Het doel van de controle was om de verkeersveiligheid te vergroten en met de gerichte controles een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid. In samenwerking met de verschillende teams vanwege hun geografische ligging controleerden agenten op verkeerszaken maar ook op drugs, wapens en munitie en ondermijning. Resultaten

Op de N57 ter hoogte van Port Zélande werden, ondanks het slechte weer, de nodige voertuigen gecontroleerd met de volgende resultaten: 1 aanhouding voor het niet tonen van een identiteitsbewijs

1 aanhouding voor het rijden onder invloed, na analyse bleek bestuurder 2x de toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd te hebben

1 bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs en nadat iemand anders het stuur heeft overgenomen verder kon gaan met de auto

3 personen die nog gesignaleerd stonden en na betaling hun weg konden vervolgen

1 persoon die nog gesignaleerd stond omdat hij zijn rijbewijs had moeten inleveren, deze is alsnog ingeleverd

2 snelheidsovertredingen, waarvan 1 bestuurder zijn rijbewijs heeft moeten inleveren

1 bekeuring voor mobiel bellen

1 bekeuring voor het niet dragen van de autogordel

1 bekeuring voor het inhalen over de doorgetrokken streep

