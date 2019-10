Verkeersdeelnemers in Melissant gaan blind oversteken

Blinde en slechtziende verkeersdeelnemers met een witte stok ervaren vaak dat er niet voor hen wordt gestopt. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom voert de Oogvereniging op woensdag 16 oktober 2019 in Melissant campagne. Dit doen zij in het kader van de Dag van de Witte Stok, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor verkeersdeelnemers met een visuele beperking.

Veel fietsers en automobilisten weten niet dat zij voorrang moeten geven aan blinde of slechtziende voetgangers met een witte stok die willen oversteken. 77% van de mensen met een visuele beperking heeft wel eens een vervelende situatie meegemaakt doordat iemand de witte stok bij het oversteken negeerde. "Fietsers die vlak langs je heen schieten, automobilisten die nog even snel inhalen… ik voel de spanning in mijn lijf als ik moet oversteken," geeft Leo Wessel aan, vrijwilliger bij de Oogvereniging en zelf zeer slechtziend.

Actie in Melissant

Op woensdag 16 oktober 2019 kunt u in de Melishof in Melissant terecht voor een uniek evenement. Hoe vergaat het u om geblinddoekt een parcours te lopen met een taststok? Moet u zich ook zo inhouden om geleidehonden niet te aaien, maar wilt u wel eens weten waarom dat eigenlijk niet mag? Of een lekker broodje hagelslag smeren met een blinddoek om, denkt u dat u lukt om de hageltjes op de boterham te strooien? Dit is slechts een greep uit de activiteiten die u op 16 oktober bent van 10:00 tot 17:00 uur kunt proberen in de Melishof, Binnenweg 59-61 in Melissant.

Showdown

Op deze dag zal ook de feestelijke opening plaatsvinden van een nieuwe sportvereniging op Goeree Overvlakkee: ShowGoDown. Showdown is een combinatie tussen airhockey en tafeltennis die gespeeld wordt met een geblindeeerde bril op. Dit maakt deze sport vooral toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, iedere speler heeft immers dezelfde ’beperking’. Beleidsmedewerker Sport & Gezondheid Rick Postema zal de officiële opening van de nieuwe vereniging verzorgen. Daarnaast wordt de wethouder ook uitgenodigd om geblindoekt het parcours te lopen. Interesse in showdown? Kom eens langs op de maandag- of donderdagavond tussen 19:30-22:30 uur in de Melishof.

Dag van de Witte Stok

De actie in Melissant maakt deel uit van de landelijke campagne Stop voor de Witte Stok. In meer dan 10 plaatsen in heel Nederland vinden rond deze dag acties plaats. Voor basisschoolleerlingen in groep 7/8 is een lesbrief beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.stopvoordewittestok.nl.