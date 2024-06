Verkeersmaatregelen voor Concert At Sea

De zeventiende editie van Concert at SEA is 27 juni 2024 van start gegaan. Op de eerste dag van het driedaagse festival worden ongeveer 45.000 bezoekers verwacht. Tijdens alle drie festivaldagen is de hoofdrijbaan op de Brouwersdam (N57) grotendeels afgesloten voor verkeer in beide richtingen.

De route via de parallelweg aan de Grevelingenzijde is tijdens het festival wel gewoon beschikbaar voor verkeer. Ook is het fietspad nabij het evenemententerrein gesloten. Fietsers kunnen omrijden via de Grevelingenzijde van de Brouwersdam. Volg hiervoor de omleidingsbordjes.

Er rijden pendelbussen langs 24 haltes, waaronder de vakantieparken op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en van en naar Transferium Renesse.

Joost Klein

Sinds de oprichting in 2006, heeft het popfestival op de Brouwersdam jaarlijks een grote line-up van Nederlandse hitartiesten, met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021. Dit jaar staan onder andere Chef'Special, Typhoon en Davina Michelle op het programma, naast debutanten zoals Joost Klein, Numidia, Prins S. en de Geit, en Roxeanne Hazes. De Vlaamse zangeres Pommelien Thijs, bekend van haar hit "Nu Wij Niet Meer Praten" met Jaap Reesema, maakt haar debuut op de Brouwersdam. Ook internationale artiesten Nile Rodgers & Chic maken hun opwachting. Net als voorgaande jaren zullen Michiel Veenstra en Shay Kreuger de presentatie verzorgen.

De muziekoptredens zijn verspreid over drie podia: het Zeeland Podium, het Umoja Podium en het Strand Podium. Een nieuw element dit jaar is de 'Ketel 1 Club' uit Schiedam, waar bezoekers kunnen genieten van dj-sets. Het festival duurt tot en met zaterdag 29 juni 2024.

Bekermunt

Voor het eerst wordt er tijdens het festival statiegeld op plastic bekers en flesjes geheven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Bekermunt. Wie bestelt en geen plastic bekers of flesjes terugbrengt, betaalt een halve consumptiemunt extra voor een nieuwe beker. Tijdens het festival is er ook een KWF-insmeerbar aanwezig, waar gasten zich gratis kunnen insmeren met zonnebrand.



Door Internetredactie Omroep Archipel