Verkeersmarkt Voortgezet Onderwijs 2018

Op dinsdag 13 maart 2018 bezoeken brugklasleerlingen van het Edudelta College en pro-leerlingen van de CSG Prins Maurits de Verkeersmarkt Goeree-Overflakkee. In en rondom Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk vinden er tijdens de ochtend verschillende activiteiten plaats. Zo worden leerlingen bewust gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het eigen verkeersgedrag.

Activiteitenprogramma

Leerlingen testen hun verkeerskennis in een online kennisquiz en het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto. Ook worden de kinderen bewust gemaakt van de gevaren rondom vrachtwagens, zoals de dode hoek. Daarnaast werkt busmaatschappij Connexxion mee aan deze dag door voorlichting te geven aan de leerlingen over veiligheid in het verkeer. Tot slot is er dit jaar meer aandacht voor het tegengaan van het smartphonegebruik in het verkeer.

Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV)

De verkeersveiligheidsmarkt wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor het voortgezet onderwijs. De uitvoering ervan gebeurt onder de vlag van Totally Traffic, een provinciaal project ter bevordering van verkeerslessen in het voortgezet onderwijs. Door leerlingen in elk leerjaar één of twee modules verkeersveiligheid aan te bieden, wordt verkeersonderwijs een structureel onderdeel van het voortgezet onderwijs. Zo probeert het RPV het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te dringen.