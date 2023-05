Verkeersongeval met drie voertuigen op N59 tussen Oude-Tonge en Zeeland

Maandagmiddag 15 mei 2023 vond er een ongeval plaats op de N59 tussen Oude-Tonge en Zeeland, waarbij drie voertuigen betrokken waren. Volgens de politie is één van de voertuigen vermoedelijk op de andere weghelft terechtgekomen en heeft daarbij een ander voertuig geschampt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een frontale botsing tussen een wit busje en een personenauto.

Als gevolg van de hevige impact zijn de twee inzittenden van de personenauto gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. De twee inzittenden van het witte busje leken vooralsnog ongedeerd, maar moeten zich zelfstandig door een arts laten onderzoeken om eventuele interne letsels uit te sluiten.

Vanwege de omvangrijke ravage op de weg is de N59 in beide richtingen geruime tijd afgesloten geweest om de benodigde opruim- en herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het verkeer is gedurende deze periode omgeleid via de polder om verdere hinder te beperken.