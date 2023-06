Verkeersopstoppingen vertragen Truckrun Goeree-Overflakkee

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een vrachtwagen, bus, tractor, brandweerwagen of ambulance vaak het mooiste wat er is. Met grote verwachting keken ze uit naar het moment om deel te nemen aan de Truckrun Goeree-Overflakkee op zaterdag 17 juni 2023. Het evenement is echter uitgesteld naar 2 september 2023.

De organisator van het evenement, chauffeursvereniging Flakkee, heeft laten weten dat de beslissing om de Truckrun te verplaatsen te maken heeft met de afsluiting van de Haringvlietbrug. De gemeente vreest namelijk dat het evenement voor verkeersopstoppingen zal zorgen, aangezien het verkeer vanwege de afsluiting over het eiland wordt omgeleid.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een belangrijke verzekeringskwestie. Vorig jaar vond er elders in Nederland een ongeval plaats tijdens een vergelijkbare truckrun, waarbij de begeleider van een cliënt op het bed van de chauffeur zat, zodat de cliënt op de bijrijdersstoel kon plaatsnemen. Uit de afhandeling van dit incident is gebleken dat deze persoon niet verzekerd was bij een ongeval omdat deze persoon geen gordel draagt. Momenteel wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat dit soort personen tijdens de rit wel verzekerd zijn. Voorzitter Koos de Jong van de chauffeursvereniging zegt: "De organisatie is optimistisch dat alles op tijd in orde zal zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de rit worden vervangen door een busrit, hoewel we hier uiteraard niet op hopen."

De Truckrun op Flakkee heeft een rijke geschiedenis en wordt dit jaar naar verluidt voor de 32e keer georganiseerd. De Jong herinnert zich nog goed het moment dat ze het evenement voor de allereerste keer organiseerden. "Dat was een klein rondje door Middelharnis met ongeveer 25 trucks." In vergelijking met vorig jaar, toen maar liefst 216 trucks deelnamen, is het evenement inmiddels uitgegroeid tot een groots spektakel met veel belangstelling op Goeree-Overflakkee.

Vrijwilligers welkom

Vrijwilligers die het verkeer tijdens de Truckrun willen regelen, zijn altijd welkom, maar zij moeten wel een verkeersexamen afleggen. De voorzitter benadrukt dat extra helpende handen zeer waardevol zijn voor het welslagen van het evenement.

Met het uitstel van de Truckrun hoopt de organisatie de logistieke en verzekeringsproblemen op te lossen, zodat het evenement op 2 september zonder verdere hindernissen kan plaatsvinden.



Door Jonathan Jelier