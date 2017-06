Verkeersveiligheidsdag 2017 voor scholieren

Op vrijdag 30 juni 2017 bezoeken ongeveer 105 leerlingen van basisscholen in Oude-Tonge, Achthuizen en Ooltgensplaat de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in Hotel-Restaurant 'Lely' worden de hele ochtend verschillende activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op "zelf ervaren" en het eigen verkeersgedrag. De leerlingen kunnen hun fietsvaardigheden oefenen op een parcours op hun vooraf gecontroleerde fiets. Daarnaast voeren zij opdrachten uit rondom het thema alcohol en drugs in het verkeer. Ook geeft het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt getest tijdens een quiz en de kinderen brengen een bezoekje aan een vrachtwagen. De Verkeersveiligheidsdag 2017 wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks onder het motto "Maak Van De Nul Een Punt" verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor alle leeftijden, zoals lesmodules in het Voortgezet Onderwijs, scootmobiel-cursussen en de Praktijkdagen Jonge Automobilisten. Hiermee streeft de RPV naar 0 verkeersslachtoffers. Tweeten

