Verkeersveiligheidsdag 2019 op Goeree-Overflakkee

Tijdens de themaweek Verkeersveiligheid, die plaats vindt in heel Zuid-Holland van 14 tot en met 21 september 2019, organiseert de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee op vrijdag 20 september een Verkeersveiligheidsdag. Deze vindt plaats in en rondom Recreatiecentrum De Staver.

Op deze dag volgen ruim 350 leerlingen van basisscholen uit Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge en Stad aan 't Haringvliet verschillende activiteiten waarbij zij bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. Wethouder Feller zal om 8:30 uur het startsein geven van deze dag die in het teken zal staan van het ‘zelf ervaren’ en het eigen verkeersgedrag.

De leerlingen kunnen op deze dag onder andere hun fietsvaardigheden oefenen op een fietsparcours op hun vooraf gecontroleerde fiets. Daarnaast voeren zij opdrachten uit rondom het thema alcohol en drugs in het verkeer. Ook geeft het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt getest tijdens een ren je rot quiz en de kinderen brengen een bezoekje aan een vrachtwagen voor de Dode Hoek.

Een veilig verkeer is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van overheden, bedrijven en scholen tot organisaties en (groepen en/of individuele) burgers. De RPV voert jaarlijks onder het motto “Maak een punt van nul" verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor alle leeftijden, zoals lesmodules in het voortgezet onderwijs, scootmobiel-cursussen en de Praktijkdagen Jonge Automobilisten. We willen met ´Maak een punt van nul´ aangeven dat we het vanzelfsprekend vinden te streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland.

De cultuur en sociale norm moeten veranderen: we willen vermijdbare ongevallen daadwerkelijk vermijden! Dit kan alleen als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Zie voor meer informatie www.maakeenpuntvannul.nl