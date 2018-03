Verkiezingsdebat Goeree-Overflakkee op 15 maart 2018

In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee op donderdag 15 maart 2018 een lijsttrekkersdebat. Het debat staat onder professionele leiding van Alex Klein van Debat.nl, en vindt plaats in het Prieel van sport- en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Vanaf 19:00 uur is de zaal open, het debat start om 19:30 uur.

Verschillen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018. In aanloop naar deze verkiezingen is het voor de kiezers belangrijk te weten waar de politieke partijen voor staan, maar vooral ook wat de verschillen tussen deze partijen zijn. Tijdens het debat komt de inhoud van de lokale politiek uitgebreid aan bod. Naar verwachting zijn alle lijsttrekkers van de tien aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen deze avond aanwezig.

Meerdere debatronden

De lijsttrekkers van de politieke partijen debatteren met elkaar in verschillende ronden, over onderwerpen die zij vooraf zelf konden aandragen. Daarbij was het ook mogelijk aan te geven tegen welke partij men het liefst in debat wil.

Debatleider

De leiding van het lijsttrekkersdebat is in handen van Alex Klein. Alex is zowel politicoloog als bestuurskundige en was ooit Nederlands kampioen debatteren.

Verkiezingsmagazine

Op 7 maart 2018 krijgen alle huishoudens op Goeree-Overflakkee een verkiezingsmagazine in de bus. In dit magazine staat informatie over de gemeenteraadsverkiezingen, de tien politieke partijen, hun standpunten en een overzicht met vragen en antwoorden per politieke partij. Daarnaast is op www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen algemene informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen.