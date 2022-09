Verleng uw rijbewijs voortaan online

Uw rijbewijs online verlengen? Dat kan vanaf 1 oktober 2022. Doe een aanvraag via de website van het RDW. Dan ligt uw rijbewijs al na twee werkdagen voor u klaar op het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee.

Online aanvragen is alleen mogelijk voor verlenging of uitbreiding van categorieën. Bijvoorbeeld omdat u net uw motorrijbewijs hebt gehaald en al uw autorijbewijs hebt. Vraagt u voor het eerst een rijbewijs aan? Maak dan online een afspraak op de website van de gemeente en kom naar het gemeentehuis.

Om online uw rijbewijs te verlengen is een RDW-erkende pasfoto nodig. Dat betekent dat de pasfoto is gemaakt door een RDW-erkende fotograaf of fotocabine. Waar vindt u die? Een overzicht staat op de locatiewijzer van het RDW.

Hoe verlengt u online uw rijbewijs?

Laat een pasfoto maken bij een RDW-erkende fotograaf of fotocabine.

De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW.

Dien met de DigiD-app met ID-check een aanvraag in via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Haal na minimaal twee werkdagen het rijbewijs af in het gemeentehuis.

Meer informatie nodig? Kijk op www.rdw.nl.