Vermiste Senjayla (15) spoorloos: 'Laat alsjeblieft iets van je horen'





De politie en de familie van de 15-jarige Senjayla zijn dringend op zoek naar informatie over haar verblijfplaats. Het meisje wordt sinds twee dagen vermist nadat zij vanaf de Nieuweweg in Melissant is weggelopen. Sindsdien is er geen contact meer met haar geweest.

De familie maakt zich grote zorgen en roept via Facebook iedereen die mogelijk informatie heeft op om zich te melden. "Papa en mama zijn heel bezorgd en weten zich inmiddels geen raad meer. Senjayla, als je dit leest of hoort over dit bericht, laat alsjeblieft iets van je horen of kom terug", schrijft haar vader op donderdag 4 juni 2026.

Volgens haar ouders is er sinds haar verdwijnen geen enkel teken van leven geweest. Ook heeft het meisje haar telefoon achtergelaten en zou zij alles daarop hebben gewist wat een aanwijzing zou kunnen zijn.

De vermissing is gemeld bij de politie, die een onderzoek is gestart en op zoek is naar de tiener. Zij wordt omschreven als een meisje van ongeveer 1,60 meter lang, met lang, blond, steil haar, blauwe ogen, een blanke huidskleur en een tenger postuur. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een zwarte jas met capuchon, een lichtbruine, strakke broek, witte schoenen en een witte schoudertas.

Mensen die Senjayla hebben gezien, contact met haar hebben gehad of weten waar zij mogelijk is, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 112. Ook vraagt de vader om zijn oproep te delen op Facebook.

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Door Internetredactie Omroep Archipel