Vernieuw ID-bewijs op tijd

Vraag op tijd een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan. Dat raadt Gemeente Goeree-Overflakkee de inwoners aan. In 2014 ging de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van vijf naar tien jaar. Daardoor moeten veel mensen in de komende maanden hun paspoort of identiteitskaart vernieuwen. In februari en maart zijn door een verbouwing in het gemeentehuis echter minder balies open, waardoor de wachttijd kan oplopen.

Maak dus op tijd een afspraak om langs te komen, zo staat op de website van de gemeente te lezen. Voor een identiteitsbewijs kunnen inwoners van de gemeente ook terecht in de GO-bus. Zie www.goeree-overflakkee.nl/go-bus.



Door Internetredactie Omroep Archipel