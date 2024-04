Veroordeelde bestuurder van fataal ongeluk op Brouwersdam gaat in hoger beroep

De 28-jarige Ouddorper P. van den B., die op 3 november 2022 een dodelijk ongeval op de Brouwersdam veroorzaakte, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Zelf kwam hij er met enkele schrammen en een lichte hersenschudding vanaf, maar zijn tegenligger, de 32-jarige Lindsey van den Luitgaarden uit Vlaardingen, moest het met haar leven bekopen.

Begin april 2024 werd Van den B. veroordeeld voor het veroorzaken van het dodelijk ongeval. Nu heeft hij aangekondigd in beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Dit liet de rechtbank vrijdag 19 april weten. Dat van den B. nu in hoger beroep gaat "voelt als een dolk in je rug", vertelt de vader van het slachtoffer aan het AD. "Voor ons is het heel moeilijk te verteren."

Op 3 november 2022 vond op de N57 het tragische verkeersongeval plaats. Het ongeluk gebeurde toen van den B., rijdend in zijn Audi, op de N57 over de dubbele doorgetrokken streep reed en op de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer terechtkwam, waarbij een frontale botsing met een andere auto plaatsvond.

Van den B. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, en een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank oordeelde dat het handelen van de man uit Ouddorp als roekeloos kon worden beschouwd.

De verdediging betwistte deze interpretatie en stelde dat van den B. mogelijk in slaap was gevallen achter het stuur. Echter, de rechtbank concludeerde na uitvoerig onderzoek dat het gedrag niet te rijmen valt met iemand die in slaap was gevallen.



