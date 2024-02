Verrassend bezoek in Nieuw-Rijsenburgh

Schoolpony Daisy van de Beroepscampus is onverwacht op bezoek geweest in Zorgcomplex Nieuw-Rijsenburgh. Op de Beroepscampus in Middelharnis wordt het vmbo-profiel Groen gegeven. De leerlingen uit klas 4 hebben de mogelijkheid om het keuzedeel Groene Zorg te kiezen. Leerlingen hebben hiervoor met een aantal dieren Zorgcomplex Nieuw-Rijsenburgh bezocht. Dat was een waardevolle ontmoeting.

Sinds kort is er een nieuwe bewoner in de Beroepscampus, schoolpony Daisy. Twee leerlingen besloten spontaan ook met haar een bezoekje te brengen aan de bewoners van Nieuw-Rijsenburgh. De bewoners genoten van dit onverwachte bezoek. Zowel de school als het zorgcomplex vonden het dierenbezoek zeker voor herhaling vatbaar.



Door Internetredactie Omroep Archipel