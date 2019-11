Verrassingsafscheid voor bestuurder Paul van der Velden

Op 1 december 2019 neemt Paul van der Velden definitief afscheid van CuraMare. Twee jaar geleden stopte hij met zijn functie als internist-oncoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, onderdeel van CuraMare. Op 70-jarige leeftijd vond hij het tijd om ook met zijn bestuursfunctie medisch lid raad van bestuur CuraMare te stoppen. En dat mocht niet ongemerkt voorbij gaan vonden de medisch specialisten van het ziekenhuis.

De medisch specialisten hadden een ludieke dag voor hem in petto. Op zaterdag 2 november 2019 stond er een ambulance voor de deur bij de nietsvermoedende Van der Velden. Begeleid door oldtimers en ‘eendjes’ werden Van der Velden en zijn vrouw in de ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd. Daar wachtten diverse collega’s hem op om hem uit te zwaaien voor een gezellige dag met de medisch specialisten.

Iris van Groeningen, internist, medisch manager en mede-organisator van deze dag vertelt: "Paul heeft veel betekend voor het ziekenhuis. Dat blijkt wel uit de hoge opkomst van medisch specialisten die vandaag meegaan. We hebben een harmonieuze staf. De staf bestaat inmiddels uit 110 artsen. Dat was wel anders toen Paul in 1984 startte. Hij was de 7e dokter in het ziekenhuis. Paul heeft ons ziekenhuis echt op de kaart gezet. Mede door hem werken we nauw samen met andere ziekenhuizen en is er een goede samenwerking met de huisartsen."