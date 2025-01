Vertraagd, maar rijk gevuld: nieuwe editie van De Ouwe Waerelt verschenen

Verscheidene artikelen in de nieuwste editie van historisch tijdschrift De Ouwe Waerelt gaan over het verleden der posterijen op Goeree-Overflakkee. Daarnaast bevat het blad onder meer een levensbeschrijving van musicus Gerrit Zoon.

Nummer 73 van De Ouwe Waerelt had in december 2024 moeten verschijnen, maar is door omstandigheden een maandje verlaat. De inhoud is grotendeels gewijd aan de tijd dat de post nog stipt op tijd in de brievenbus of op de mat viel. Een artikel gaat over de ‘postkantorenkwestie’ in Sommelsdijk. Daarnaast is er aandacht voor een vroegere directeur van het post- en telegraafkantoor te Oude-Tonge en de posterijen in Ouddorp. Een ode aan de ongelukkige brievenbesteller uit Den Bommel, die in de strenge winter van 1871 doodvroor tijdens zijn ronde, maakt het PTT-gedeelte in De Ouwe Waerelt compleet.

Het tijdschrift heeft voorts een artikel over de stichting van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee opgenomen. Het is in 1950 geschreven door W.H.S. Sypkens, medeoprichter en jarenlang secretaris van het museum, dat 75 jaar bestaat.

In De Ouwe Waerelt is ook meer te lezen over de laatste doodsvonnissen op Goeree-Overflakkee, in achttiende-eeuws Goedereede. Goedereede is eveneens vertegenwoordigd met een artikel over Romeinse vondsten, waaronder vondsten die meer vertellen over de verwarming van gebouwen.

Van recenter datum is de komst van advocaatfabriek Warnink naar Middelharnis. In verband met het vijftigjarig bestaan op Goeree-Overflakkee beschrijft De Ouwe Waerelt de geschiedenis.

Gerrit Zoon (1918-1997) was een organist, pianist, koordirigent, docent en componist. Over zijn leven verscheen eind 2024 een boekje, ter gelegenheid van een hommage aan de musicus. De inhoud van dit boekje, dat niet in de handel verkrijgbaar is, staat ook in nummer 73 van De Ouwe Waerelt.

De Ouwe Waerelt is een uitgave van de Historische en Archeologische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte. Leden van De Motte ontvangen De Ouwe Waerelt gratis in de bus. Het blad is ook te koop bij de boekhandels Van der Boom in Sommelsdijk en Dekker en Van Esbroek in Middelharnis.



Door Internetredactie Omroep Archipel