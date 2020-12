Vervolgstap na sleuteloverdracht Beroepscampus Zuid

Na een jaar lang bouwen aan de Beroepscampus Zuid in Sommelsdijk werd op vrijdag 18 december 2020 de sleutel overgedragen door aannemer Vaessen aan de onderwijsinstellingen en de gemeente Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd werd de intentieovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van Beroepscampus Noord, op de huidige locatie van RGO Groen.

Twee mijlpalen voor de campus aan de Langeweg in Sommelsdijk. De sleuteloverdracht als afsluiting van een bouwperiode, de intentieovereenkomst als volgende stap. De betrokken organisaties – onderwijs, ondernemers en overheid - bouwen ook figuurlijk verder aan het ‘kloppende hart’ van het vmbo- en mbo-onderwijs, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten, uitdagen en versterken.

Vanwege de lockdown vond het feestelijke moment in kleine kring plaats en was alles voor geïnteresseerden te volgen via een livestream. Wethouder Peter Feller (onderwijs en financiën) ontving de sleutel uit handen van projectmanager Adrian Dikmans van Vaessen. Feller gaf de sleutel door aan rector-bestuurder Arie Cové van RGO en René Louwerse, lid van het College van Bestuur van Albeda. Deze onderwijsinstellingen verzorgen het onderwijs op Beroepscampus Zuid.

Overeenkomst

De intentieovereenkomst voor fase 2 van de nieuwbouw werd getekend door de ‘grootste gebruikers’ hiervan: Irene Drenth van de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee), rector-bestuurder Adam van Heest van CSG Prins Maurits en rector-bestuurder Arie Cové van RGO. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Beroepscampus. Wethouder Peter Feller tekende namens de gemeente.

Feller is enthousiast over de Beroepscampus Zuid. Een mooi gebouw ontworpen door RoosRos Architecten en tot stand gekomen in goede samenwerking met de gebruikers en adviseurs onder begeleiding van de projectmanager van Sweco. De wethouder noemt het een blikvanger en aanwinst voor Goeree-Overflakkee. Feller bedankte Vaessen en alle bouwende partijen voor het realiseren van fase 1 van het complex. De nieuwbouw van Noord vormt straks naadloos één geheel met het nu opgeleverde Zuid. Het resultaat is dan één integraal gebouw dat vanaf dat moment Beroepscampus heet.

Kansen

Het functionele en duurzame complex is mooi, maar nog enthousiaster is Feller over de invulling ervan. Voor de gebruikers RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, TCR en regionale ondernemers als CuraMare is de Beroepscampus belangrijk, maar uiteindelijk profiteert heel Goeree-Overflakkee.

“De Beroepscampus biedt kansen. Voor onze leerlingen, ze kunnen door de samenwerking tussen de vmbo-scholen en het mbo kiezen uit een breed pakket aan profielen en leerlijnen. Maar ook kansen voor onze ondernemers. Zij versterken de campus doordat zij kennis en technieken van nu binnenbrengen en bijvoorbeeld praktijklessen en stages aanbieden”, legt de wethouder uit.

“Leerlingen en ondernemers leren elkaar zo in een eerder stadium kennen. Leerlingen zien wat voor bedrijven er op Goeree-Overflakkee zijn en wat voor werk je er kunt doen, terwijl voor ondernemers de Beroepscampus de vijver is waaruit ze hun toekomstige personeel kunnen vissen. Kortom: via de Beroepscampus sluiten onderwijs en bedrijfsleven veel beter op elkaar aan.”

In de eerste week na de kerstvakantie worden de eerste leerlingen verwelkomd. Dat gebeurt door de lockdown nu op beperkte schaal. De officiële opening van het pand staat gepland op donderdag 25 maart 2021.