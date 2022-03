Verwarde man aangehouden die overval wilde plegen

De politie heeft zaterdagmiddag 12 maart 2022 in Middelharnis een verwarde man aangehouden. De man was onder invloed verschillende winkels binnengegaan en had pogingen gedaan geld te ontvreemden.

De verwarde man was na de overval pogingen weer naar buiten gegaan. Twee omstanders hebben zich toen over hem ontfermd. Inmiddels was de politie gealarmeerd. Zij hebben de man uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau.