Verwijderen van iepen met onverenigbaarheid op de Oosthavendijk

Er is geconstateerd dat de iepen op de Oosthavendijk bij Middelharnis last hebben van onverenigbaarheid. Onverenigbaarheid is een belangrijke factor bij de uitval van iepen. Dit zorgt ervoor dat het proces van het doorgeven van suikers naar de onderstam stopt, waardoor de onderstam van de iep afsterft. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor voorbijgangers omdat iepen met onverenigbaarheid makkelijker kunnen omwaaien.

Om onveilige situaties te voorkomen haalt Staatsbosbeheer een aantal iepen weg. Op de plekken waar de iepen worden weggehaald worden vervolgens nieuwe bomen geplant. Op het moment dat de nieuwe geplante bomen groter gegroeid zijn, gaan ze aan de slag om de resterende iepen met onverenigbaarheid te verwijderen. Deze vervolg werkzaamheden zullen naar inschatting pas over een aantal jaar gaan plaatsvinden.

Staatsbosbeheer voert deze werkzaamheden uit om de veiligheid voor voorbijgangers te waarborgen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in januari 2023 en nemen ongeveer een week tijd in beslag.