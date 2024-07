Veteraan Aloys Bijl onderwijst jongeren over veteranen en de impact van pesten

Aloys Bijl, een veteraan uit Dirksland, is actief betrokken bij het Nederlandse Veteraneninstituut en fungeert als gastdocent voor het educatieve programma ‘Veteraan in de klas'. Dit programma heeft als doel om leerlingen op scholen te informeren over de rol van veteranen in oorlogsgebieden. Recent bracht hij een bezoek aan basisschool De Inktvis in Dirksland, waar hij groep 8 vertelde over zijn eigen ervaringen als veteraan.

Tijdens zijn les legde Bijl uit wat het verband is tussen pesten en oorlog, en besprak hij de term Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Hij gaf de leerlingen ook een beeld van hoe het zou zijn als ze zelf op een vredesmissie zouden worden gestuurd.



Door Internetredactie Omroep Archipel