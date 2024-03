Vette Visserstruien voor nieuw project Streekmuseum

Vette Vissertruien, truien en vis bij de vleet. Zo heet een project van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, dat zaterdag 2 maart 2024 van start ging. Ongeveer twintig vrouwen hebben truien gebreid voor het streekmuseum en voor de bemanning van de MD3.

Zaterdag 2 maart 2024 werden de eerste gebreide visserstruien overhandigd en gepast. Het visserstruienproject maakt deel uit van een project van het Streekmuseum, het Torenmuseum en Museum Ouddorp over het visserijverleden van Goeree-Overflakkee. Er komt later dit jaar een reizende expositie, maar er zullen ook activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd, die meer vertellen over het vissersleven.



Door Internetredactie Omroep Archipel