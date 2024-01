Video: rondleiding hospice Calando

Na ruim dertien maanden sinds het slaan van de eerste paal, is het moment eindelijk daar: op vrijdag 5 januari 2024 wordt hospice Calando officieel geopend. Op 6 januari in de ochtend zijn alle verwijzers uitgenodigd om een voorproefje te krijgen, gevolgd door een open dag in de middag waar iedereen welkom is om het prachtige en unieke hospice te bewonderen. De langverwachte verhuizing van de Vivaldilaan in Dirksland naar de Oudelandsedijk 63 te Middelharnis zal op 11 januari plaatsvinden.

We ging als lokale omroep een kijkje nemen bij Calando en kregen een rondleiding van directeur John Kremers. Bekijk de rondleiding hier.

Calando heeft met de bouw van het nieuwe hospice geprobeerd om een antwoord te geven op de groeiende en veranderende vraag naar toekomstbestendige hospicezorg. Het moderne gebouw beschikt over maar liefst 12 bedden, waarvan 8 reguliere bedden en 4 doelgroepbedden. Hiermee kan Calando palliatieve zorg bieden aan een brede groep mensen, inclusief diegenen met specifieke zorgvragen, zoals gedragsproblematiek. Hiermee geeft Calando gehoor aan adviezen uit het 'HOPEVOL' project, een vierjarig onderzoek naar de stand van zaken in Nederlandse hospices. Het nieuwe Calando herbergt feitelijk twee hospices onder één dak, met de 'doelgroepenbedden' zorgvuldig gescheiden van de reguliere bedden.

Nieuwe Calando

Uniek in vele opzichten is het nieuwe Calando gelegen op een prachtig toegankelijk landgoed met diverse flora en fauna, waaronder wilgen, zomerlindes, berken, en waterpartijen met gevarieerde oeverbeplanting. Een natuurgebied dat ruimte biedt aan tal van organismen, inclusief een paddenpoel, reeën, reigers, roofvogels en zelfs een beverfamilie. Het herinneringsbos op het landgoed biedt nabestaanden een plek voor ontmoeting, bezinning en herdenking, waar in overleg met de familie een boom wordt geplant ter nagedachtenis aan de overledene.

Hoogwaardige huisvesting

Het nieuwe hospice is duurzaam, huiselijk, licht en ruimtelijk. Grote kamers met eigen sanitair en buitenruimte met een prachtig uitzicht zorgen voor hoogwaardige huisvesting. Een dakterras boven op het gebouw biedt een panoramisch uitzicht op het landgoed. De kamers voor bewoners zijn direct verbonden met de woonkamers en keukens, waardoor bewoners betrokken blijven bij het dagelijkse ritme.

Calando biedt verschillende 'rooming in' mogelijkheden, waarbij naasten kunnen verblijven in bewonerskamers, logeerkamers, of zelfs in een comfortabel chalet op het terrein – een primeur voor Nederlandse hospices. Het hospice is bereikbaar voor bezoekers via de ingang aan de Oudelandsedijk en voor overige diensten kan gebruik worden gemaakt van de Johannispolderseweg. Ook is Calando bereikbaar met het openbaar vervoer via lijn 135.

Bouwtraject

Na een intensief bouwtraject blikt John Kremers, voorzitter van de raad van bestuur, tevreden terug. Het bouwtraject is uitzonderlijk goed verlopen dankzij samenwerking met architectenbureau Roodkapje, bouwonderneming Stout, Schipper Electrotechniek, Heijkoop Installatietechniek, Verkerk Servicesystemen, Graphorn groen- en infraprojecten en diverse lokale ondernemers en leveranciers. Ondanks enkele uitdagingen door overvloedige regenval, die de aanleg van toegangswegen en bestrating bemoeilijkte, is het prachtige gebouw gerealiseerd. De jarenlange financiële steun van de bevolking in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen maakte dit mogelijk.

Om de gemeenschap de gelegenheid te geven het gebouw te bezichtigen, organiseert Calando op 6 januari een open dag voor verwijzers en het publiek. Verwijzers zijn welkom vanaf 09:30 uur, terwijl het publiek vanaf 13:00 uur welkom is. Vanwege de beperkte belastbaarheid van de toegangswegen door eerdere regenval, wordt gevraagd te parkeren op het terrein van Boeter kraanverhuur aan de Oudelandsedijk 65 en het grote parkeerterrein bij Tieleman keukens, waar shuttlebussen beschikbaar zijn om bezoekers desgewenst naar de nieuwe locatie te brengen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws