Vier branden in één nacht

In de nacht van zaterdag 22 februari 2025 heeft de brandweer meerdere keren moeten uitrukken vanwege verschillende brandstichtingen in Middelharnis.

De eerste melding kwam rond 00:30 uur, toen er brand werd ontdekt in een kledingcontainer aan de Lijsterbesweg. Even later, rond 02:00 uur, volgde een tweede melding aan de Sommelsdijkse Havendijk, bij de Oekraïense flexwoningen. Hier stond een container in brand naast een auto. Een bewoner wist het vuur grotendeels te blussen met een brandblusser voordat de hulpdiensten arriveerden.

Tijdens het aanrijden ontdekte de politie een andere brand bij een straatkast op de kruising van de Joost van den Vondellaan en het Ed Hoornikpad. Omdat de containerbrand geen direct gevaar meer opleverde, werd eerst de brand bij de straatkast geblust. Daarna keerde de brandweer terug naar de container om de restanten volledig te blussen.

Omstreeks 06:45 uur was het opnieuw raak, dit keer in de Secretaris Nijghstraat, waar opnieuw brand was uitgebroken.

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van de branden. Mensen met informatie kunnen zich melden via 0900-8844.



Door Internetredactie Omroep Archipel