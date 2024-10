Vier cliënten Sjaloom Zorg behalen TOP-diploma

Vier cliënten van Sjaloom Zorg (Annemiek, Johan, Saskia en Willemijn) en twee begeleiders (Rosanne en Martie) hebben dinsdag 15 oktober 2024 het diploma Samen naar de Top in ontvangst mogen nemen. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats bij ATC Scheldestromen in Kapelle en werd volledig georganiseerd door de cursisten zelf.

De training Samen naar de Top, georganiseerd door de LFB, een landelijke belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, biedt deelnemers de kans zich samen met hun begeleiders te ontwikkelen als ervaringsdeskundige en coach. De training legt de nadruk op gelijkwaardige samenwerking, waarbij deelnemers leren van en met elkaar. Dit leidt tot betere samenwerking en meer begrip binnen zorginstellingen.

De cursisten kijken met trots terug op de intensieve, maar waardevolle training. Willemijn vertelt: "Ik wist niet of het ging lukken. Het waren soms lastige opdrachten, maar ik ben trots dat ik het heb volgehouden en gehaald. Het was ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen, en te zien hoe zij met bepaalde situaties omgaan." Ook Saskia deelt haar ervaring: "Sommige dingen waren moeilijk, zoals een verhaal presenteren. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb vooral geleerd hoe ik dingen beter kan verwoorden."

Met hun nieuwe vaardigheden zijn de cursisten in staat om anderen beter uit te leggen wat het betekent om te leven met een verstandelijke beperking. Door hun ervaringen te delen, hopen zij bij te dragen aan meer begrip in de samenleving. De cursus biedt deelnemers niet alleen persoonlijke groei, maar ook professionele mogelijkheden. Met hun nieuwe vaardigheden kunnen de opgeleide ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld ondersteuning bieden op thema's zoals acceptatie van beperkingen, eenzaamheid, cultuurverschillen en participatie in het onderwijs. De training draagt zo bij aan de opbouw van een professioneel ervaringsdeskundigenteam binnen zorginstellingen.



Door Internetredactie Omroep Archipel