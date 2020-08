Donderdag 13 augustus 2020 trof de politie samen met medewerkers van Staatsbosbeheer vier hennepplantages aan in het natuurgebied De Slikken van Flakkee. Dit natuurgebied is een bosreservaat en valt onder de Natura 2000 bescherming.

Middels kettingzagen was er een gedeelte van het bos gerooid wat grote schade tot het gevolg heeft voor het reservaat. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten tot de directe vernietiging van de hennepplanten. In totaal betrof het 1036 planten.