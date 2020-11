Vier weken cel voor coronahoester in Ouddorp

Een 31-jarige Duitser zit vast omdat hij dinsdag 17 november 2020 een BOA in het gezicht hoestte. De BOA sprak de man aan omdat hij met zijn camper op de Brouwersdam bij Ouddorp, een week eerder, verkeerd had geparkeerd. Hij onttrok zich toen aan een staandehouding.

De BOA zag op 17 november rond 15:00 uur de camper weer staan en sprak de man aan en vroeg hem naar zijn identiteitsbewijs. De Duitser weigerde dit en wilde zijn camper ingaan. Toen de BOA dit wilde voorkomen hoestte de verdachte hem in het gezicht en riep: "Maybe I have fucking Cororna." Met behulp van het supersnelrecht werd de verdachte snel veroordeeld. De man is door de rechter veroordeeld voor 4 weken cel, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook moet hij de geleden schade vergoeden.