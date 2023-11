Viering 5 jaar Zonnebloem afdeling Goeree-Overflakkee

Vijf jaar geleden is de Zonnebloem afdeling Goeree-Overflakkee opgericht. Ontstaan uit de afdelingen Oostflakkee en Westflakkee. Deze mijlpijl mocht niet onopgemerkt voorbij gaan en werd gevierd woensdag 25 oktober 2023 in de Grutterswei in Oude-Tonge.

Feestmiddag

De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben een feestmiddag met Duo Voci georganiseerd. De gasten konden geheel kosteloos het feestje komen vieren. Meer dan 100 gasten en vrijwilligers waren aanwezig. Na een welkomstwoord door voorzitter Aart van der Velden gaven de dames van Duo Voci een spetterend optreden weg. Met hun enthousiasme wisten ze de hele zaal mee te krijgen. Een repertoire met voor iedereen wat wils. Van Elvis naar Duitse klassiekers en dan weer terug naar Sinatra. Bij ‘Let’s twist again’ gingen de voetjes van de vloer en wie dat niet kon swingde in zijn of haar stoel. Een geweldig optreden met een verdiende staande ovatie aan het einde.

Vrijwilligers & Sponsoren

Deze middag had niet georganiseerd kunnen worden zonder de sponsoren en vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar om de activiteiten te organiseren. Er werd deze middag helaas afscheid genomen van gewaardeerde vrijwilliger Hennie Van Elten. Ze is genoodzaakt wegens gezondheidsredenen te stoppen. Haar enthousiasme en betrokkenheid zal worden gemist.

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Wie u ook bent en wat u ook graag doet. Wilt u mensen leren kennen met wie het klikt? Wilt u eropuit, om dat te doen wat u leuk vindt? Eens een keer mee op vakantie? Of kent u iemand met een fysieke beperking die dat graag zou willen? Neem dan contact op via telefoonnummer 06 -389 274 56 of stuur een email naar zb.ago@ziggo.nl en kijk met de vrijwilligers naar de mogelijkheden.

De Zonnebloem is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan de activiteiten die ze organiseren om mensen met een lichamelijke beperking een fijne ervaring te geven? Neemt u dan contact op via bovenstaande gegevens.

Meer informatie over De Zonnebloem kunt u vinden op www.zonnebloem.nl of op Facebook: de Zonnebloem Goeree-Overflakkee.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws