Vijf generaties op een foto

Betovergrootmoeder Maartje Huizer-Hogerwerf vond het heel bijzonder om op 96-jarige leeftijd haar achter achterkleinzoon op schoot te mogen hebben. 7 maart 2018 werd Jack van Wageningen geboren, als vijfde in de generatie van zijn moederskant. Jacks moeder, Karolien van Wageningen-van der Veer (23), staat links op de foto met rechts vooraan haar moeder, Maartje van der Veer-Kalle (49). In het midden staand, overgrootmoeder Gijsbertje Kalle-Huizer (72). Jack is het eerste kindje van Karolien en Jaap van Wageningen. Tweeten

