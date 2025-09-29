Vijftig jaar passie voor ambachtelijk brood en banket

Bakkerij Van Harberden in Melissant viert in 2025 zijn vijftigjarig bestaan. Het familiebedrijf werd in 1975 door opa Jan van Harberden en zijn vrouw Ria overgenomen van de heer Van Brussel. Inmiddels wordt de zaak gerund door Jan en zijn vrouw Heleen, terwijl zoon Jan jr. wordt klaargestoomd om het bedrijf in de toekomst voort te zetten.

Krukje

Toen het bedrijf aan de Julianaweg in 1975 werd aangekocht, was Jan van Harberden anderhalf jaar oud. Toch kan hij zich nog het een en ander herinneren. “Er is een foto van de eerste week dat ik op een krukje bij de werkbank sta,” vertelt de huidige eigenaar. “Ik was al op jonge leeftijd bij het bedrijf betrokken en heb nooit anders gedacht dan dat ik het bedrijf van mijn vader zou overnemen.”

Ria van Harberden, medeoprichter van de bakkerij, werkte in haar jeugd op zaterdag bij een bakker. “Ik had toen nooit kunnen vermoeden dat we later een eigen bakkerij zouden hebben. Ik heb er ook nooit spijt van gehad dat we de zaak van de heer Van Brussel destijds hebben overgenomen.”

Uitbreiding van de winkel

Vijf jaar na de opening, in 1980, bleek het winkeltje al te klein. Volgens Jan stonden de klanten regelmatig buiten te wachten tot ze naar binnen konden. “Mijn vader heeft toen een stuk van de schuur naast de winkel bij de zaak betrokken, waardoor de winkel aanzienlijk groter werd.”

Toen Heleen in het bedrijf kwam werken, sloeg de vonk meteen over. Inmiddels runnen ze samen het familiebedrijf. “Ik geniet er elke dag van om met de beide Jannen de bakkerij te runnen. Ik doe de winkel, het bezorgen en de boekhouding. Maar het leukste vind ik het contact met de klanten,” vertelt Heleen van Harberden.

Nederlands kampioen

Niet alleen in de winkel, maar ook achter de schermen wordt er hard gewerkt om de klanten dagelijks te voorzien van vers brood en banket. Zoon Jan jr., die in 2018 Nederlands kampioen werd in de categorie zelfstandig broodbakker niveau 3, speelt daar een belangrijke rol in. “Ik mag samen met mijn ouders het bedrijf runnen, en het is bijzonder dat ik het later van vader mag overnemen,” zegt hij. “Ik heb het vak niet alleen van mijn vader geleerd, maar ook nog van mijn opa Jan, bij wie ik in de vakanties hielp. Het is een prachtig familiebedrijf.”

Door Internetredactie Omroep Archipel