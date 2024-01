Vissersboot opnieuw vast in Slijkgat

De vissersboot SL-42 is vrijdag 26 januari 2024 voor de tweede keer deze maand vastgelopen in het Slijkgat in de Voordelta. De SL-42 had eerder deze maand al vastgelegen op een ondiepere plek in het veranderlijke Slijkgat. Baggerschip Mahury had een paar dagen niet kunnen baggeren wegens pech.

Na uren vast te hebben gelegen, kwam de kotter pas in de middag weer los, toen het hoogwater werd. Dat was te laat voor de visafslag in Stellendam. Daarom is de vis naar Scheveningen gebracht en daar later verkocht.



Door Internetredactie Omroep Archipel