De lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is niet de grootste partij geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maar wel de grote winnaar met een verdubbeling van het aantal zetels van 3 naar 6. De grootste partij is weer de SGP geworden met 7 zetels, wel moesten zij 2 zetels inleveren. Als derde partij volgt de CDA van 3 naar 4 zetels. De opkomst was 67,9%, de vorige keer was dat 55,7%. 39,5% stemde tegen het referendum.

