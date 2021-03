Vitale Kernen in tv-programma De vuilnisman

Het tv-programma De vuilnisman duikt zondag 21 maart 2021 in de toepassing van staalslakken. Een nevenproduct dat vrijkomt bij het productieproces van staal, en dus eigenlijk industrieel afvalproduct is. Fractievoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos, is in deze uitzending te zien en geeft onder meer zijn mening over het gebruik van staalslakken.

Vitale Kernen maakt zich al geruime tijd grote zorgen over 60.000 kilo staalslakken, die in 2019 zijn gestort op het industrieterrein in Oude-Tonge. Ze moesten dienen voor een fundering voor een bedrijfshal. Tot op heden zijn er nog steeds geen verdere ontwikkelingen.

"Wij hebben meerdere keren kenbaar gemaakt in raadsvergaderingen, zowel mondeling als schriftelijk, dat het ons grote zorgen baart dat deze partij staalslakken daarvoor wordt gebruikt, omdat deze volgens ons schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid", aldus De Vos.

De uitzending wordt uitgezonden op NPO 2 en begint om 20:25 uur.