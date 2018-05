Vliegtest om verlichting windturbines te verminderen

Nu de eerste windturbines van Windpark Krammer zijn gebouwd, is ook de eerste rode en witte obstakelverlichting in werking. Vanwege luchtvaartveiligheid moet een aantal windturbines van deze verlichting worden voorzien. Windpark Krammer vindt de impact van deze verlichting echter groot. Daarom werkt Krammer aan een proef voor de inzet van een radarsysteem voor detectie van luchtvaartuigen. Onderdeel van de proef is een vliegtest. Deze vindt woensdag 23 mei 2018 plaats.

Op 23 mei worden met een klein vliegtuig diverse manoeuvres uitgevoerd in de omgeving van Windpark Krammer. Voor de testvlucht wordt een éénmotorig vliegtuig ingezet van het type Diamond DA40. Het vliegtuig stijgt naar verwachting rond 10:00 op en is rond 10:30 ter plaatse van het windpark. De totale test duurt zo’n 2 uur. Tijdens de test zal het vliegtuig enkele keren op zeer lage hoogte aanvliegen (circa 150 m). Dit is expliciet onderdeel van de test. Vanuit diverse richtingen en op diverse hoogtes zal het vliegtuig op het windpark af vliegen. Tijdens de vlucht wordt met mobiele meetapparatuur getest of het vliegtuig door de radar wordt gedetecteerd.

Radarstation

Het mobiele radarstation is op vrijdag 18 mei opgebouwd en zal na afloop van de vliegtest weer worden verwijderd. Voor en na de vliegtest worden nog diverse onderzoeken gedaan, onder meer naar de communicatie met de software van het windpark.

Over Windpark Krammer

De 34 windturbines van Windpark Krammer worden op initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind gebouwd op en om de Krammersluizen. De bouw is in 2016 begonnen, het is de bedoeling dat het park in de zomer van 2019 volledig operationeel is.