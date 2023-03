Vluchtelingen in vakantiecomplex Ouddorp

Gemeente Goeree-Overflakkee biedt vanaf 1 april 2023 Oekraïense vluchtelingen onderdak in Residence Kabbelaarsbank in Ouddorp. Het complex is bedoeld als vervangende huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

Het gaat in eerste instantie om een groep van 20 Oekraïners die de afgelopen winter in vakantiewoningen op Goeree-Overflakkee zaten. Met het vakantieseizoen op komst loopt de huurperiode van die woningen 1 april af. In totaal is er in het vakantiecomplex ruimte voor ongeveer 70 mensen.

Het complex wordt gehuurd voor een half jaar met de optie 2x een half jaar verlengen

Deze afspraken heeft de gemeente met de eigenaar van het pand aan de Kabbelaarsbank gemaakt. In het contract staat dat het uitsluitend gehuurd wordt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het pand wordt in de komende weken geschikt gemaakt voor de nieuwe bewoners. Dat kan relatief snel, want er is al veel geregeld. Zo heeft elk appartement een eigen keuken en zijn er ook al afspraken voor de afvalstromen.

De locatie heeft voordelen én aandachtspunten

Het complex bevindt zich op een mooie toeristische locatie. Wel is het voor mensen zonder auto relatief ver van voorzieningen als supermarkten of het dorpscentrum. Het is bekend dat de nieuwe bewoners zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Een aanzienlijk deel heeft werk of wil graag werken. Een bushalte is ook aanwezig.

Ook besteedt de gemeente extra aandacht aan een representatief aanzicht van het complex. Het staat op een goed zichtbare toeristische locatie. Zo wordt bijvoorbeeld de kelder van het complex ingericht als fietsenberging.

Op Goeree-Overflakkee verblijven momenteel al zo’n 300 vluchtelingen uit Oekraïne

Zij verblijven in gemeentelijke opvang - zoals in Middelharnis en Dirksland - en bij particulieren. Het is de bedoeling dat ze straks onderdak vinden in de nog te plaatsen flexwoningen aan de rand van Middelharnis. De verwachting is dat deze woningen aan het einde van dit jaar klaar zijn.

De behoefte aan vervangende huisvesting voor de tussenliggende periode blijft groot. Daarom blijft de gemeente op zoek naar tijdelijke huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen.