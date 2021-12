Vluchtelingen warm welkom geheten aan de kerstmaaltijd

Op eerste Kerstdag 2021 zijn vluchtelingen van de asielboot in Middelharnis, warm welkom geheten bij mensen thuis om van de kerstmaaltijd te genieten. Zo’n 50 vluchtelingen werden bij 19 gezinnen uit Goeree-Overflakkee welkom geheten. Zij hebben samen met de families van een traditionele kerstmaaltijd genoten. In een ongedwongen sfeer werden verhalen en ervaring uitgewisseld. Alles in de Kerstgedachte maar ook vooral vanuit menslievendheid. Ondanks de taalbarrière zijn er mooie ontmoetingen geweest.

Verschillende organisaties van vrijwilligers zijn al weken betrokken om de mensen op de boot een warm welkom te heten op Goeree-Overflakkee. Dat de animo hiervoor groot is, kwam onder andere tot uiting toen er een oproep gedaan werd voor toiletartikelen. Binnen een dag werden vele ruim gevulde toilettassen bij de asielboot afgeleverd.

Een van de vrijwilligers meldt: "Het is bijzonder om de mannen te ontmoeten en hen te leren kennen. Er zijn heel veel eilandbewoners betrokken en bewogen om deze mensen te ondersteunen. Ze willen graag een steentje bijdragen om de vluchtelingen een warm welkom te heten in onze gemeente. Dit wordt door de vluchtelingen en betrokkenen erg gewaardeerd."

Voor meer informatie over de activiteiten die worden georganiseerd kunt u contact opnemen met de gemeente.