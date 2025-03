Vmbo-leerlingen CSG Prins Maurits steken handen uit de mouwen tijdens PMdoet!

Donderdag 13 maart 2025 hebben vmbo-2 leerlingen van de CSG Prins Maurits zich ingezet tijdens PMdoet!. Deze dag is een lokale variant van de jaarlijkse NLdoet die vrijdag 14 en zaterdag 15 maart door het Oranjefonds werd georganiseerd. In het kader van loopbaanoriëntatie gingen de leerlingen een dag op pad om iets te betekenen voor bewoners, organisaties en bedrijven in de directe omgeving van de school.

De dag werd geopend in de aula door teamleider Zijlstra, die aan de hand van de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan de kernboodschap deelde: als christen zet je je belangeloos in voor de ander. Dit was precies wat de leerlingen tijdens PMdoet! deden.

De leerlingen mochten zelf kiezen waar ze die dag heen gingen. Bij Groeneveld Farmcamps werden trampolines in elkaar gezet, bij de Jonge Spartaan konden de jongens helpen bij allerlei klussen, bij Boer en Zus mocht er in de winkel geholpen worden. Zo waren de leerlingen op veel verschillende locaties actief.

Dank aan de instanties en bedrijven die meewerkten; Bestenwaerd, Boer en Zus, CBS Prins Maurits, De Jonge Spartaan, de Vliedberg, Goed voor Goed, de Groen van Prinstererschool, Groeneveld Farmcamps, de Mekkerstee, de Nollestee, Menheerse Werf, Stichting Zijn en de Zuidwester.

Aan het eind van de dag kwamen de leerlingen, samen met de begeleidende docenten, voldaan terug op school. Ze ontvingen een bedankje voor hun PriMa! inzet.



Door Internetredactie Omroep Archipel