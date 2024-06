Voedselbos van Onno Mijs groeit gestaag

Hofstede Lust en Last in Sommelsdijk is een historische boerderij uit 1672. Als zoon van boer Hein Mijs had Onno aanvankelijk weinig interesse in het boerenleven, maar in 2022 veranderde dat toen hij het potentieel van voedselbossen ontdekte. Op het land van zijn vader zag hij een goede gelegenheid om een duurzaam project te starten, en inmiddels zijn de eerste oogsten binnengehaald.

Het voedselbos begint al wat vruchten af te werpen terwijl het project zich nog in een fase van ontwikkeling bevindt. Het aanplanten van bomen en struiken heeft geleid tot een levendig ecosysteem, waarbij niet alleen de gewenste gewassen, maar ook tal van andere plantensoorten weelderig groeien. Dit vraagt om constante zorg en onderhoud, want sommige planten kunnen snel te veel ruimte opeisen.

De uitdaging ligt in het beheren van deze biodiversiteit zonder dat de balans in het ecosysteem verstoord wordt. Er is dan ook volop werk aan de winkel op Hofstede Lust en Last. Extra handen van vrijwilligers zijn een waardevolle bijdrage aan het onderhouden en verder ontwikkelen van het voedselbos.



Door Ron Broekhart