Vogelobservatorium Tij genomineerd voor BNA Beste Gebouw 2020

Het vogelobservatorium Tij bij het Haringvliet is genomineerd voor dé architectuurprijs in Nederland. Jaarlijks gaat de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) op zoek naar welk gebouw de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij heeft. Tij is samen met negen andere gebouwen in de race voor BNA Beste Gebouw 2020. Op 22 oktober 2020 wordt de winnaar bekendgemaakt. Naast de juryprijs is er een publieksprijs, waarvoor mensen tot en met 7 oktober online kunnen stemmen.

Klik hier om te stemmen.

Juryprijs en publieksprijs

De vakjury onder leiding van oud-politica Neelie Kroes selecteerde uit 103 inzendingen 17 projecten. Na een jureringsronde door Nederland bleven 10 genomineerde gebouwen over.

In de categorie Identiteit & icoonwaarde zijn naast het vogelobservatorium Tij, Parkpaviljoen Het Nationale Park De Hoge Veluwe en museum Naturalis in Leiden genomineerd. Alle 10 gebouwen maken kans op de vakjuryprijs en op de publieksprijs, waarvoor tot 7 oktober kan worden gestemd. Op 22 oktober maakt de jury bekend welk gebouw de Noord/Zuidlijn opvolgt als BNA Beste Gebouw van het Jaar, oftewel: het gebouw met de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij. Tevens maakt zij dan ook de 4 categoriewinnaars en de publiekswinnaar bekend en zal zij aan 2 (niet genomineerde) gebouwen Eervolle Vermeldingen toekennen.

Marijke van de Staak, projectleider bij Vogelbescherming Nederland: “Ons doel met Tij was een vogelkijkplek te realiseren van internationale allure, waar niet alleen vogelaars op af komen, maar waar juist ook nieuwe doelgroepen de natuur ontdekken. We wilden tegelijk laten zien hoe je verantwoord, natuurinclusief en toekomstbestendig kan bouwen. We kunnen niet anders zeggen dan dat onze missie is geslaagd. We zien zoveel mensen genieten van deze mooie plek! En om dan ook nog eens in de race te zijn voor zo’n belangrijke architectuurprijs is een kroon op ons werk. Gefeliciteerd en hulde aan de architecten die in onze zoektocht met dit bijzondere ontwerp kwamen.”

Het bijzondere ontwerp van Tij

Het vogelobservatorium Tij is ontworpen in de vorm van een ei van de grote stern en biedt een fantastisch uitzicht op de deltanatuur van het Haringvliet. Het ontwerp is van RAU architecten in samenwerking met Ro&Ad Architecten en gebouwd door Van Hese Infra. Vogelbescherming Nederland was in samenwerking met Natuurmonumenten opdrachtgever van deze bijzondere vogelkijkplek.

Vanuit Tij hebben bezoekers in het voorjaar uitzicht op onder andere duizenden grote sterns op eilandjes voor de kust van Scheelhoek, maar ook lepelaars, zilverreigers en vele soorten eenden. De majestueuze zeearend laat zich ook regelmatig zien. Tij is toegankelijk via een tunnel. Aan de buitenzijde van de tunnel is een oeverzwaluwwand aangelegd waar afgelopen zomer al volop oeverzwaluwen broedden. De ouders vlogen af en aan om de jongen te voeren.

De bouw van Tij maakte onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet waarin zes natuurorganisaties en vele partners hebben gewerkt aan natuurherstel van het Haringvliet én betere mogelijkheden om van de natuur te genieten. De bouw van Tij is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, de provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds.

Zelf een kijkje nemen?

Wil je zelf een kijken nemen bij Tij? Houd daarvoor navigatieadres Deltahaven 61 in Stellendam aan. Vanaf de parkeerplaats bij de jachthaven Marina Stellendam loopt een mooie wandelroute naar Tij. Laarzen mee als het heeft geregend. Het wandelpad is vrij smal. Terreinbeheerder Natuurmonumenten adviseert daarom een mondkapje te gebruiken.