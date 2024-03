Volop activiteiten in de Beroepscampus

In de week van 18 t/m 22 maart 2024 was er een gezellige drukte in de Beroepscampus. Tijdens de Load & Road Show én de Lego League kwamen veel leerlingen uit de regio samen.

De Load & Road Show was drie dagen lang aanwezig in de Beroepscampus voor een grote groep derde en vierdejaars vmbo- en mavo-leerlingen van RGO Middelharnis en de CSG Prins Maurits. Het gaf een uniek inkijkje in de wereld van transport en logistiek. Elke klas ging 90 minuten aan de slag met interactieve spellen en doe-opdrachten, waarmee de wereld van vrachtwagens en warehouses was nagebootst. De opdrachten werden in teams uitgevoerd; zo leren de leerlingen door samen te werken, samen te zoeken naar oplossingen. Rijden, docken, vastkoppelen, inpakken, beladen, bevestigen én plannen. Praktijksituaties waarmee je in de transport en logistiek dagelijks te maken krijgt. Een leuke, laagdrempelige manier om kennis te maken met de sector.

Op vrijdag vond voor de derde keer de eilandelijke finale plaats van de FIRST LEGO League Challenge. Dit is een internationale technologiewedstrijd die leerlingen uitdaagt te denken als wetenschappers en technici. Met Lego bouwen en programmeren de jongeren hun eigen robot om hier vervolgens opdrachten mee uit te voeren tijdens de wedstrijd. 17 teams uit het basisonderwijs (groep 7/8) en 3 teams uit het voortgezet onderwijs streden die dag tegen elkaar. Het was een spannende wedstrijd waarbij verschillende Lego-trofeeën te winnen waren. De overall-prijs werd gewonnen door het team van jongerenwerk Goeree-Overflakkee.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de prijzen uit en sprak de deelnemers toe: ‘Met dit soort kanjers gaan we het in de toekomst wel redden!' Het was een gezellige dag. Met een bijzondere medaille voor elke Lego-fan gingen de jongeren na afloop weer huiswaarts.



Door Internetredactie Omroep Archipel