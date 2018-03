Vonken uit schoorsteen in Ooltgensplaat

Brandweerlieden zijn dinsdagavond 13 maart 2018 uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan het Boomgaardpad in Ooltgensplaat. Iemand zag grote rookontwikkeling en kwam na wat zoeken uit bij een woning aan het Boomgaardpad. Nadat hij vonken uit de schoorsteen zag komen alarmeerde hij direct 112. De brandweer heeft de schoorsteen schoongemaakt. Tweeten Previous Next

