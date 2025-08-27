Voor Jasmijn in Actie gaat Coen Sperling de Omloop doen

Coen Sperling doet dit jaar opnieuw mee aan de Omloop. Vorig jaar liep hij ook al mee en dat smaakte naar meer, herinnert hij zich. “Het was behoorlijk pittig, maar bij de finish zei ik al dat ik het zeker nog een keer zou doen. Na een paar dagen begon het alweer te kriebelen.”

Door Linda van der Klooster

Dit keer loopt Coen voor Jasmijn in Actie, een lokaal initiatief van Jasmijn Tanis (16) uit Ouddorp. Zij heeft de spierziekte SMA en zamelt al jaren geld in voor het Prinses Beatrix Fonds. Met acties als de Boerderijfair, statiegeldinzamelingen en oliebollenbakken wil ze bijdragen aan onderzoek naar de ziekte. Coen kent haar als eigenaar van de Jumbo in Ouddorp. Hij sponsort veel van de acties.

“SMA is een fout signaal vanuit je rug naar je hersenen”, legt Jasmijn uit. Dat signaal is te zwak, waardoor je spieren steeds zwakker worden.”

Medicijn

Jasmijn heeft een medicijn waardoor het stabiel blijft.” Dat medicijn is echter erg duur, ongeveer 80.000 euro per keer. Op dit moment wordt de behandeling nog door de overheid vergoed, maar in 2027 wordt bekeken of dat zo blijft. “Dat wordt spannend, maar ik denk wel dat het doorgaat.”

Coen heeft zichzelf voor de Omloop een doel gesteld van 5.000 euro. “We zitten nu al bijna op 3.000 euro. Dat is geweldig. Ik hoop dat nog veel mensen mee willen doen.”

Voor de voorbereiding maakt hij vooral veel kilometers. “Mijn langste tocht was 47 kilometer, van Tholen naar huis. Vaak loop ik samen met een vaste wandelmaat.”

De aantrekkingskracht van zo’n lange tocht zit volgens Coen in de gezelligheid en saamhorigheid. “Er doen dit jaar zo’n 800 mensen mee. Het gebied is prachtig, en het is een uitdaging voor jezelf om te kijken wat je in je mars hebt.”

