Voorbereidingen Tulpenwandeltocht

De voorbereidingen voor de 11e editie van de Tulpenwandeltocht zijn in volle gang. Zaterdag 20 april 2024 vindt voor de 11e keer de Tulpenwandeltocht plaats door de polders rond Middelharnis en omstreken. De inschrijving start op 22 maart. Vorig jaar hebben meer dan 2200 deelnemers de route gelopen of gefietst.

De start en finish zijn ook dit jaar weer bij MSV&AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis. De te wandelen afstanden zijn 10, 17,5 en 25 km. Er worden drie routes langs de tulpenvelden uitgezet. Er bestaat ook dit jaar weer de mogelijkheid om een fietsroute van 29 km per fiets of scootmobiel af te leggen. Deze routes starten ook vanaf MSV&AV Flakkee.

Bij de stempelposten zal muziek te horen zijn. Voor deelnemers aan de fietsroute zal de molen van Dirksland op 20 april geopend zijn. Na het lopen of fietsen zijn er bij de finish bossen tulpen te koop. Inschrijven en betalen is ook dit jaar weer online via inschrijven.nl. Deelname bedraagt 5 euro per persoon. Voor kinderen t/m 12 jaar is inschrijven gratis.

De (lokale) goede doelen voor 2024 zijn Stichting LCA, Speeltuin de Flipjes en het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De opbrengst van het inschrijfgeld en de sponsoring komt geheel ten goede aan deze lokale goede doelen. De organisatie van de Tulpenwandeltocht is te volgen op social media. Op Instagram en Facebook/Tulpenwandeltocht verschijnen regelmatig berichten en de laatste nieuwtjes en weetjes.



Door Internetredactie Omroep Archipel