Voorkom vallen met eenvoudige tips

Begin oktober 2024 organiseerde het Sportteam van gemeente Goeree-Overflakkee bijeenkomsten over valpreventie. De goedbezochte bijeenkomsten waren erop gericht om ouderen en hun omgeving bewust te maken van de gevaren van vallen en hen te voorzien van nuttige tips en oefeningen ter ondersteuning.

Medewerkers van het Sportteam en welzijnsmedewerkers van Stichting ZIJN gaven inwoners van Goedereede, Achthuizen, Herkingen en Middelharnis voorlichting en lieten oefeningen zien om vallen thuis te voorkomen. Ook konden ze de Smart Floor uitproberen en een Valrisicotest doen. Om inzicht te krijgen in de behoefte van het beweegaanbod, konden inwoners een vragenlijst invullen en aangeven wat zij missen en nodig hebben om beter te kunnen bewegen.

Extra bijeenkomsten over valpreventie

Het is belangrijk dat iedereen gezond en zelfstandig kan blijven. Daarom organiseert gemeente Goeree-Overflakkee extra bijeenkomsten over valpreventie. Ze nodigt alle 65-plussers uit om deel te nemen op:

Donderdag 24 oktober van 13:00 tot 15:00 uur in Verenigingsgebouw 't Haegse Huus in Stellendam (Haagsestraat 4a)

Dinsdag 19 november van 9:30 tot 11:30 uur in Verenigingsgebouw Bommelstee in Den Bommel (Schaapsweg 34)

Donderdag 26 november van 10:00 tot 11:30 uur in 't Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet (Oranjelaan 14).

Uitleg Valrisicotest

Tijdens de bijeenkomsten kunt u de Valrisicotest doen. Deze test geeft snel inzicht in uw persoonlijke valrisico: laag, verhoogd of hoog. De uitslag bespreekt u met een medewerker van het Sportteam, die u advies geeft over vitaliteit en leefstijl.

Uitleg Smart Floor

Daarnaast kunt u de Smart Floor uitproberen. Dit is een speciale vloer van 6 meter die uw loopstijl meet. De gegevens worden geanalyseerd om de hoogte van uw valrisico te voorspellen. Zo krijgt u gericht advies om uw evenwicht en loopstijl te verbeteren.

Kom langs bij een van de bijeenkomsten en leer hoe u sterk en stabiel blijft. Deelname is gratis en u kunt zonder afspraak binnenlopen.



Door Internetredactie Omroep Archipel